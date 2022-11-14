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Лепёхин — об Абаскале: он даёт результат, и можно оценивать его работу положительно

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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.
Лепёхин — об Абаскале: он даёт результат, и можно оценивать его работу положительно
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«На данном этапе он даёт результат, и, в принципе, можно оценивать его работу положительно. А вот оценку тренеру давать... Если он добрался до серьёзного уровня, то, стало быть, это хороший тренер. Любой специалист, работающий у нас в Премьер‑лиге, такой», — цитирует Лепёхина «Матч ТВ».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 33-летний испанец сменил на посту тренера итальянца Паоло Ваноли. Контракт специалиста с московским клубом рассчитан на два года.

По итогам 17-го тура чемпионата России по футболу первое место в таблице занимает санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками. На второй строчке расположился столичный «Спартак» с 36 очками, на третьей — «Ростов» (35).

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что Абаскаль изменил в команде.

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