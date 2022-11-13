Умяров рассказал, что Абаскаль изменил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль изменил в команде.

«Абаскаль изменил не одну какую-то конкретную вещь. Всех факторов я перечислить не смогу. Каждая мелочь — главная. Очень много деталей, которые решают во время матчей и приносят результат», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде играл с «Локомотивом». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых над «Локомотивом» в матче 17-го тура чемпионата России.