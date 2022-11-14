Андрей Мостовой: Карпин называет меня «жиробасик»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой признался, как его называет главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Он всегда называет меня «жиробасик». Все знают, что у тренера всё хорошо с юмором. Ответные шутки? Могу в ответ сказать ему, что он тощий? Можно!» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что получал предложение возглавить национальную команду Армении.