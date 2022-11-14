Андрей Мостовой: Карпин называет меня «жиробасик»
- РИА Новости
«Он всегда называет меня «жиробасик». Все знают, что у тренера всё хорошо с юмором. Ответные шутки? Могу в ответ сказать ему, что он тощий? Можно!» — цитирует Мостового «Чемпионат».
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что получал предложение возглавить национальную команду Армении.