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Карпин подтвердил, что получал предложение возглавить сборную Армении

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что получал предложение возглавить национальную команду Армении.
Карпин подтвердил, что получал предложение возглавить сборную Армении
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта с Российским футбольным союзом (РФС) Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.

Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Химок» Роман Березовский назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Армении по футболу.

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