Карпин подтвердил, что получал предложение возглавить сборную Армении

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что получал предложение возглавить национальную команду Армении.

«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта с Российским футбольным союзом (РФС) Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.

Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Химок» Роман Березовский назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Армении по футболу.