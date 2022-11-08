Бывший вратарь «Химок» Роман Березовский назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Армении по футболу.

Как сообщает федерация футбола Армении, Березовский будет готовить национальную команду к товарищеским играм со сборными Косова (16 ноября) и Албании (19 ноября).

Напомним, что Березовский входил в тренерский штаб бывшего наставника сборной Армении Хоакина Капарроса, где занимал должность тренера вратарей.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог возглавить национальную команду Армении.