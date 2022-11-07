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«Чемпионат»: Карпин вёл переговоры о назначении в сборную Армении

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин мог возглавить национальную команду Армении.
«Чемпионат»: Карпин вёл переговоры о назначении в сборную Армении
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта специалист вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но Карпин решил остаться в России.

Новый контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 1 августа 2024 года.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Ранее в Узбекистане рассказали, было ли давление из-за матча со сборной России.

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