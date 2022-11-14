Мальцев: в КХЛ предлагали зарплату в 50 млн рублей

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, что у него были варианты продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Клубов пять интересовались мной. Права на меня были у СКА. Я размышлял о возвращении в Россию. Но из «Колорадо» ушли некоторые основные игроки, мне сказали, что теперь в команде дефицит центров. Да, 50 млн рублей мне предлагали, суммы были такие от других команд», — цитирует Мальцева Sport24.

25 октября «Колорадо» подтвердил вызов Мальцева из Американской хоккейной лиги (АХЛ). 24-летний россиянин в сезоне-2022/23 АХЛ провёл четыре матча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему решил летом остаться в США.