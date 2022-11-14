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Кузнецов рассказал, почему решил не возвращаться в Россию летом

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему решил летом остаться в США.
Кузнецов рассказал, почему решил не возвращаться в Россию летом
  • Gettyimages.ru

«Я остался здесь, чтобы дети английский подучили. В США намного комфортнее тренироваться. Потому что в Челябинск приезжаешь — туда, сюда сходи. Вот и лето пролетает», — рассказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 16 матчах «Вашингтона», в которых набрал 13 очков (2 + 11).

Ранее российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв был признан первой звездой матча НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

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