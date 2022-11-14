Личка прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» связан с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на информацию о том, что «Зенит» участвует в селекции клуба.

«Новость о том, что скауты «Зенита» ищут игроков для «Оренбурга», была обидной и смешной. Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот», — цитирует Личку Sports.

По информации СМИ, скауты «Зенита» участвуют в селекции «Оренбурга».

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее Марцел Личка высказался о нападающем команды Владимире Сычевом.