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Личка прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» связан с «Зенитом»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на информацию о том, что «Зенит» участвует в селекции клуба.
Личка прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» связан с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Новость о том, что скауты «Зенита» ищут игроков для «Оренбурга», была обидной и смешной. Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот», — цитирует Личку Sports.

По информации СМИ, скауты «Зенита» участвуют в селекции «Оренбурга».

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее Марцел Личка высказался о нападающем команды Владимире Сычевом.

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