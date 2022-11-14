Личка: заберу Сычевого в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о нападающем команды Владимире Сычевом.

«Если появится предложение, нам будет тяжело его сохранить. Я уже сказал наверху: заберу его с собой в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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