Источник: тен Хаг и игроки МЮ разочарованы интервью Роналду
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По информации журналиста Каве Солхеколь в Twitter, игроки почувствовали «огромное разочарование», когда услышали слова Роналду. Отмечается, что в клубе не знали об интервью футболиста.
Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.
В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Роналду рассказал, как Алекс Фергюсон отговорил его от перехода в «Манчестер Сити».