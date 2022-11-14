Источник: тен Хаг и игроки МЮ разочарованы интервью Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и игроки команды разочарованы нападающим Криштиану Роналду после его скандального интервью.

По информации журналиста Каве Солхеколь в Twitter, игроки почувствовали «огромное разочарование», когда услышали слова Роналду. Отмечается, что в клубе не знали об интервью футболиста.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Роналду рассказал, как Алекс Фергюсон отговорил его от перехода в «Манчестер Сити».