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Роналду рассказал, как Фергюсон отговорил его от перехода в «Манчестер Сити»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, почему не перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
Роналду рассказал, как Фергюсон отговорил его от перехода в «Манчестер Сити»
  • AP

«Я мог перейти в «Манчестер Сити» прошлым летом. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти в «Сити», это невозможно». И я ответил: «Хорошо, босс», — цитирует Роналду The Sun.

СМИ сообщали, что игрок хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, чтобы выступать в Лиге чемпионов. МЮ по итогам прошлого сезона квалифицировался в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Хага.

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