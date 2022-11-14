Роналду рассказал, как Фергюсон отговорил его от перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, почему не перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Я мог перейти в «Манчестер Сити» прошлым летом. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти в «Сити», это невозможно». И я ответил: «Хорошо, босс», — цитирует Роналду The Sun.

СМИ сообщали, что игрок хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, чтобы выступать в Лиге чемпионов. МЮ по итогам прошлого сезона квалифицировался в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Хага.