Расселл — о первой победе в «Формуле-1»: эмоциональных перепадов было предостаточно

Пилот Mersedes Джордж Расселл поделился эмоциями от победы на Гран-при Бразилии «Формулы-1».

«Потрясающие ощущения. Огромное спасибо всей команде за то, что сделали это возможным. Эмоциональных перепадов в этом сезоне было предостаточно. Гонка получилась тяжёлой, хотя я чувствовал, что контролировал ситуацию», — цитирует Расселла Sky Sports.

Рассел преодолел дистанцию в 71 круг за 1 час 38 минут и 34,044 секунды. Вторым к финишу пришёл его напарник, британский пилот Льюис Хэмилтон (+1,529). Замкнул тройку гонщик Ferrari Карлос Сайнс (+4,051).

Ранее монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер возмутился ошибкой Ferrari с выбором шин в квалификации Гран-при Бразилии.