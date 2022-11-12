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Леклер возмущён ошибкой Ferrari в квалификации Гран-при Бразилии

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Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер возмущён ошибкой Ferrari с выбором шин в квалификации Гран-при Бразилии.
Леклер возмущён ошибкой Ferrari в квалификации Гран-при Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Мы ждали дождя, которого в итоге не было. Я поговорю с командой и постараюсь понять, как нам лучше действовать в подобных условиях. Я очень разочарован, так как моя скорость была на высоте. В оставшейся части уикенда нам надо сделать всё хорошо», — приводит слова пилота RacingNews365.

Леклер в квалификации Гран-при Бразилии стал десятым, а его напарник испанец Карлос Сайнс — пятым.

Ранее гоночный директор Ferrari Лоран Мекис объяснил провальное решение с шинами монегасского гонщика Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бразилии.

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