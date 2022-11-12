В Ferrari объяснили провальное решение с шинами Леклера в квалификации Гран-при Бразилии

Гоночный директор Ferrari Лоран Мекис объяснил провальное решение с шинами монегасского гонщика Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бразилии.

«С первого же сегмента квалификация Гран-при Бразилии была лотереей. Мы знали, что скоро начнётся дождь, и решили разделить стратегии. Всё решала минута, которая могла вознаградить Карлоса или Шарля. Жаль, что с Леклером так вышло», — приводит слова Мекиса FormulaPassion.

По его словам, это было хорошее испытание на будущее.

«Нам пришлось сделать шесть, восемь или десять важных решений за час, так как даже в первом сегменте мы не знали, возвращаться ли на трассу на промежуточных шинах. Мы подождали, потому что увидели отличные результаты Гасли. Всегда есть чему научиться, и выбор на третий сегмент был абсолютно пограничным», — сказал он.

Леклер в квалификации Гран-при Бразилии стал десятым, а его напарник испанец Карлос Сайнс — пятым.

Ранее сообщалось, что датчанин Кевин Магнуссен из команды Haas выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1».