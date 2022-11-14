Узнать больше

Экс-боец UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет

Короткая ссылка
Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет.

Причина смерти спортсмена не уточняется, сообщает MMA Fighting.

Американец провёл 29 поединков на профессиональном уровне, из которых в 23 одержал победу. С 2021 года являлся бойцом Bellator.

В мае 2021 года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти 33-летнего российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Писарева стало отравление опиоидами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить