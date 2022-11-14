Экс-боец UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет.

Причина смерти спортсмена не уточняется, сообщает MMA Fighting.

Американец провёл 29 поединков на профессиональном уровне, из которых в 23 одержал победу. С 2021 года являлся бойцом Bellator.

В мае 2021 года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти 33-летнего российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Писарева стало отравление опиоидами.