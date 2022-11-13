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Йоканович: полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Фомин

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поддержал полузащитника команды Даниила Фомина, который не смог реализовать пенальти в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Йоканович: полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Фомин
  • РИА Новости

«Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня. Каждый игрок, подходящий к точке пенальти, испытывает ответственность», — цитирует Йокановича РИА Новости.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых. Хавбек не смог реализовать пенальти на 80-й минуте матча.

В составе бело-голубых мячи забили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамалё. У армейцев отличился Иван Обляков, однако на 79-й минуте получил красную карточку. На 82-й был удалён нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении команды в матче с «Динамо».

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