Федотов: на этом отрезке сезона ЦСКА в каждой игре не хватало голика

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении команды в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное — реализация. Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и всё поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его словам, армейцы создавали больше голевых моментов, чем соперник, и это можно увидеть в статистике.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о решении арбитра Владислава Безбородова удалить его с поля в матче 17-го тура чемпионата России с «Динамо».