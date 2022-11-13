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Федотов: на этом отрезке сезона ЦСКА в каждой игре не хватало голика

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении команды в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Федотов: на этом отрезке сезона ЦСКА в каждой игре не хватало голика
  • РИА Новости

«Множество голевых моментов и интересных комбинаций. Единственное — реализация. Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и всё поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его словам, армейцы создавали больше голевых моментов, чем соперник, и это можно увидеть в статистике.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о решении арбитра Владислава Безбородова удалить его с поля в матче 17-го тура чемпионата России с «Динамо».

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