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Обляков считает, что не заслужил удаления в матче с «Динамо»

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о решении арбитра Владислава Безбородова удалить его с поля в матче 17-го тура чемпионата России с «Динамо».
Обляков считает, что не заслужил удаления в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Красная карточка была незаслуженная», — цитирует Облякова Sport24.

Хавбек на 79-й минуте вёл борьбу с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным в штрафной красно-синих, в результате которой упал. Арбитр Безбородов назначил пенальти и показал Облякову вторую жёлтую карточку.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых мячи забили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамалё. У армейцев отличился Обляков.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

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