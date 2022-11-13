Антон Миранчук: вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Счастлив. Что может быть лучше для игрока? Для меня вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении», — цитирует Миранчука пресс-служба национальной команды.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что получал предложение возглавить национальную команду Армении.