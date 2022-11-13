Медведев об Итоговом турнире ATP: для меня главное — победить лучших игроков в мире
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«Для меня главное — победить лучших игроков в мире, потому что это единственный турнир, где в первом же матче ты играешь с соперником из топ-10. Других таких турниров нет, и это тяжело», — приводит слова Медведева YouTube-канал ATP.
Он также отметил, что нужно показывать максимум от первого до последнего матча, чтобы победить.
В первом матче турнира Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча состоится в понедельник, 14 ноября.
Соревнования стартуют в итальянском Турине 13 ноября.
Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы испанца Рафаэля Надаля в Итоговом турнире ATP.