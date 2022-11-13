Медведев об Итоговом турнире ATP: для меня главное — победить лучших игроков в мире

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие цели поставил перед собой на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Для меня главное — победить лучших игроков в мире, потому что это единственный турнир, где в первом же матче ты играешь с соперником из топ-10. Других таких турниров нет, и это тяжело», — приводит слова Медведева YouTube-канал ATP.

Он также отметил, что нужно показывать максимум от первого до последнего матча, чтобы победить.

В первом матче турнира Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча состоится в понедельник, 14 ноября.

Соревнования стартуют в итальянском Турине 13 ноября.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы испанца Рафаэля Надаля в Итоговом турнире ATP.