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Медведев об Итоговом турнире ATP: для меня главное — победить лучших игроков в мире

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие цели поставил перед собой на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев об Итоговом турнире ATP: для меня главное — победить лучших игроков в мире
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

«Для меня главное — победить лучших игроков в мире, потому что это единственный турнир, где в первом же матче ты играешь с соперником из топ-10. Других таких турниров нет, и это тяжело», — приводит слова Медведева YouTube-канал ATP.

Он также отметил, что нужно показывать максимум от первого до последнего матча, чтобы победить.

В первом матче турнира Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча состоится в понедельник, 14 ноября.

Соревнования стартуют в итальянском Турине 13 ноября.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы испанца Рафаэля Надаля в Итоговом турнире ATP.

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