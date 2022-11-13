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Мелкадзе считает Нобоа лучшим футболистом РПЛ

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал своего одноклубника Кристиана Нобоа лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мелкадзе считает Нобоа лучшим футболистом РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда Нобоа нет, считай, что половины созидания нет — вся игра через него построена. Считаю его на данный момент лучшим игроком Премьер-лиги», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

«Сочи» на выезде обыграл «Химки» в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0 в пользу сочинской команды, в составе которой мячи забили Мелкадзе и Владислав Сарвели.

«Сочи» с 25 очками располагается на восьмом месте в таблице РПЛ. «Химки» с 12 очками занимают 15-ю строчку.

Ранее защитник «Сочи» Сергей Терехов оценил перспективы сочинской команды в текущем сезоне чемпионата России.

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