Глава FIAS подвёл итоги чемпионата мира по самбо в Киргизии

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков подвёл итоги чемпионата мира — 2022 в Бишкеке.

«Хочу поздравить всех участников с завершением чемпионата мира по самбо, прошедшего на высоком организационном уровне. Поединки выдались напряжёнными и зрелищными. В этом году, как и в прошлом, не обошлось без сенсаций. Впервые в истории FIAS золотую медаль завоевала представительница команды беженцев Мария Аньюлина Гедес в весовой категории до 50 кг. В составе сборной Венесуэлы Гедес покорилось второе место молодёжного первенства мира. Хотел бы отметить сборную команду Киргизии, получившую в этом году сразу двух новых чемпионов мира: Дайырбека Карьяева в боевом самбо в весовой категории до 79 кг и Бекболота Токтоногова в спортивном самбо в категории свыше 98 кг. Порадовала сборная Израиля, завоевавшая золотую, серебряную и бронзовую медали в различных дисциплинах, а также сборная команда Нидерландов: её спортсменки поднялись на вторые места сразу в двух весовых категориях. Запомнилось выступление египетского «боевика» Халеда Заки, ставшего третьим в весовой категории свыше 98 кг в боевом самбо. Хочу также выделить сборные команды Туркменистана, Грузии и Монголии, продемонстрировавшие характер и высокое техническое мастерство. Отдельные слова благодарности выражаю генеральному партнёру чемпионата мира — компании «Роснефть» — за помощь и поддержку в проведении главного турнира календаря FIAS в Республике Кыргызстан», — сказал Шестаков.

Ранее Шестаков прокомментировал победу на чемпионате мира спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, которая представляла сборную беженцев.