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Петржела: Сычевой может перейти из «Оренбурга» в «Зенит» за 50 тысяч рублей, как Сутормин

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит».
Петржела: Сычевой может перейти из «Оренбурга» в «Зенит» за 50 тысяч рублей, как Сутормин
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«Сычевой — находка для «Оренбурга», но это не первый номер в линию нападения для «Зенита». Может быть, они его и подпишут однажды. Думаю, Сычевой может перейти из «Оренбурга» в «Зенит» за 50 тысяч рублей, как Сутормин», — цитирует Петржелу Sport24.

Он также подчеркнул, что многое будет зависеть от интереса петербургского клуба.

Сычевой оформил хет-трик в матче с «Краснодаром» и догнал Квинси Промеса из «Спартака» в списке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету обоих нападающих по 14 мячей.

Ранее в «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Сычевому.

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