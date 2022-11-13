The Sun: осуждённого бывшего теннисиста Беккера депортируют в Германию

Шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера, отбывающего в Великобритании тюремный срок, до конца года депортируют в Германию.

В отношении Беккера может быть применена система по досрочному освобождению, так как он является гражданином другой страны, сообщает The Sun.

Бывший спортсмен был признан банкротом в июне 2017 года, когда его долг составил 54 млн фунтов. Ему вменялось сокрытие €3 млн в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам.

Беккера осудили на 2,5 года.

Ранее Беккер назвал Надаля величайшим игроком в истории тенниса.