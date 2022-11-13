В агентстве Бальде сообщили дату возвращения игрока к тренировкам со «Спартаком»
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«Действительно ли Бальде вернётся к тренировкам 15 ноября? У «Спартака» небольшой отпуск. Команда возвращается к тренировкам в среду», — приводит слова пресс-службы агентства «Спорт-Экспресс».
27-летний сенегалец перешёл в московский клуб на правах свободного агента в августе 2022 года.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.
17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».
Ранее в «Спартаке» заявили, что Бальде вернётся к тренировкам 15 ноября.