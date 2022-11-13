В агентстве Бальде сообщили дату возвращения игрока к тренировкам со «Спартаком»

В пресс-службе агентства P&P Sport Management S.A.M., представляющего интересы нападающего Кейта Бальде, назвали дату, когда форвард сможет вернуться к тренировкам со «Спартаком».

«Действительно ли Бальде вернётся к тренировкам 15 ноября? У «Спартака» небольшой отпуск. Команда возвращается к тренировкам в среду», — приводит слова пресс-службы агентства «Спорт-Экспресс».

27-летний сенегалец перешёл в московский клуб на правах свободного агента в августе 2022 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Ранее в «Спартаке» заявили, что Бальде вернётся к тренировкам 15 ноября.