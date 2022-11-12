В «Спартаке» заявили, что Бальде вернётся к тренировкам 15 ноября
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«Да, Кейта Бальде будет тренироваться со следующей недели. По-моему, с 15-го числа», — цитирует Мележикова РИА Новости.
27-летний сенегалец перешёл в московский клуб на правах свободного агента в августе 2022 года.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.
17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».
Ранее агент Бальде Федерико Пасторелло сообщил о тренировках игрока во время дисквалификации.