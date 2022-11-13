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Карякин привёл IBA в пример ФИДЕ в вопросе допуска россиян

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) могла бы взять пример с Международной федерации бокса (IBA) в вопросе допуска россиян к участию в соревнованиях под флагом страны.
Карякин привёл IBA в пример ФИДЕ в вопросе допуска россиян
  • РИА Новости

«Мне обидно. Например, Международная федерация бокса делает всё, чтобы россияне играли под своим флагом. К сожалению, в ФИДЕ даже не стараются ничего предпринять, чтобы исправить ситуацию. Жалко, они могли бы это сделать», — цитирует Карякина ТАСС.

Комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что организация не собирается менять правила участия россиян в международных соревнованиях из-за требований гроссмейстера Сергея Карякина.

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