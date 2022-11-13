Карякин привёл IBA в пример ФИДЕ в вопросе допуска россиян
- РИА Новости
«Мне обидно. Например, Международная федерация бокса делает всё, чтобы россияне играли под своим флагом. К сожалению, в ФИДЕ даже не стараются ничего предпринять, чтобы исправить ситуацию. Жалко, они могли бы это сделать», — цитирует Карякина ТАСС.
Комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.
Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что организация не собирается менять правила участия россиян в международных соревнованиях из-за требований гроссмейстера Сергея Карякина.