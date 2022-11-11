Дворкович — об отказе Карякина играть без флага России: приспосабливаться не станем
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«У нас есть правила, мы им будем следовать. Под конкретного шахматиста приспосабливаться не станем. Шахматисты из России могут участвовать, но под флагом ФИДЕ», — приводит слова Дворковича ТАСС.
Комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.
Ранее Карякин заявил, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов скоро будет переведён в обычную палату из отделения реанимации.