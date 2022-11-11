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Дворкович — об отказе Карякина играть без флага России: приспосабливаться не станем

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация не собирается менять правила участия россиян в международных соревнованиях из-за требований гроссмейстера Сергея Карякина.
Дворкович — об отказе Карякина играть без флага России: приспосабливаться не станем
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«У нас есть правила, мы им будем следовать. Под конкретного шахматиста приспосабливаться не станем. Шахматисты из России могут участвовать, но под флагом ФИДЕ», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин заявил, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов скоро будет переведён в обычную палату из отделения реанимации.

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