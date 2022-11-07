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Карякин сообщил, что Карпова в скором времени переведут из реанимации в обычную палату

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов скоро будет переведён в обычную палату из отделения реанимации.
Карякин сообщил, что Карпова в скором времени переведут из реанимации в обычную палату
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже — это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее помощник Карпова заявил, что гроссмейстер идёт на поправку.

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