Карякин сообщил, что Карпова в скором времени переведут из реанимации в обычную палату

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов скоро будет переведён в обычную палату из отделения реанимации.

«Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже — это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее помощник Карпова заявил, что гроссмейстер идёт на поправку.