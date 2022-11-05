Помощник Карпова заявил, что гроссмейстер идёт на поправку

Помощник Анатолия Карпова Альберт Степанян сообщил, что гроссмейстер идёт на поправку.

«Анатолий Евгеньевич Карпов сейчас находится в сознании. У него всё нормально, он идёт на поправку. Он лечится, но пока его не выписывают», — цитирует Степаняна РИА Новости.

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о самочувствии 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.