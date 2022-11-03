Карякин: врачи отмечают положительную динамику в состоянии Карпова

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о самочувствии 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, всё случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что у Карпова положительная динамика, и всё будет хорошо», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее жена госпитализированного шахматиста Карпова сообщила, что его состояние улучшилось.













