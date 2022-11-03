Карякин: врачи отмечают положительную динамику в состоянии Карпова
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«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, всё случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что у Карпова положительная динамика, и всё будет хорошо», — цитирует Карякина ТАСС.
Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.
Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.
После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.
Ранее жена госпитализированного шахматиста Карпова сообщила, что его состояние улучшилось.