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Жена госпитализированного шахматиста Карпова сообщила, что его состояние улучшилось

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Супруга шахматиста Анатолия Карпова Наталья Буланова сообщила, что состояние госпитализированного чемпиона мира по шахматам значительно улучшилось.
Жена госпитализированного шахматиста Карпова сообщила, что его состояние улучшилось
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвётся домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо ещё полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — цитируют Буланову «Известия».

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее ФИДЕ опубликовала обновлённый рейтинг.

 

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