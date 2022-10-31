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Непомнящий остался на третьем месте в рейтинге ФИДЕ

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновлённый рейтинг.
Непомнящий остался на третьем месте в рейтинге ФИДЕ
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Ян Непомнящий сохранил третью строчку. В активе российского гроссмейстера 2793 балла, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии продолжает лидировать в рейтинге (2856). Вторую строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2811).

Сергей Карякин (2747) остался на 15-й позиции, Александр Грищук (2745) занимает 17-ю строчку.

Напомним, Непомнящий уступил американцу Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера 2022 года в Рейкьявике (Исландия). Гроссмейстер из США заработал за победу на турнире $150 тыс., россиянин — $85 тыс.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отреагировал на поражение Непомнящего в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

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