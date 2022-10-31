Дворкович рассказал, чего не хватило Непомнящему для победы на ЧМ по шахматам Фишера
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«Яну не хватило энергии и, как мне кажется, внутренней гармонии. На стороне Хикару были более позитивный настрой и удача», — цитирует Дворковича «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что матч между двумя спортсменами получился равный.
Россиянин уступил американцу Накамуре. Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал американец. Американский гроссмейстер заработал за победу на турнире $150 тыс., россиянин — $85 тыс.
Ранее китайский гроссмейстер Дин Лижэнь получил приглашение принять участие в матче за шахматную корону.