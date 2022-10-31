Дворкович рассказал, чего не хватило Непомнящему для победы на ЧМ по шахматам Фишера

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отреагировал на поражение Яна Непомнящего в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

«Яну не хватило энергии и, как мне кажется, внутренней гармонии. На стороне Хикару были более позитивный настрой и удача», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что матч между двумя спортсменами получился равный.

Россиянин уступил американцу Накамуре. Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал американец. Американский гроссмейстер заработал за победу на турнире $150 тыс., россиянин — $85 тыс.

Ранее китайский гроссмейстер Дин Лижэнь получил приглашение принять участие в матче за шахматную корону.