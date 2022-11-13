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Чендлер: у меня в мыслях только один соперник — Макгрегор

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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер после поражения от соотечественника Дастина Порье назвал своего следующего соперника.
Чендлер: у меня в мыслях только один соперник — Макгрегор
  • Gettyimages.ru

«Нет ничего постыдного в поражении от второго бойца в рейтинге. Когда я пришёл в UFC, приходилось драться с пятым номером рейтинга, потом с третьим и вторым номерами. Я всегда дрался только с лучшими. И сейчас у меня в мыслях только один соперник — Конор Макгрегор», — сказал Чендлер на пресс-конференции.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился досрочной победой Порье — удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Порье 29 побед в 36 боях. У Чендлера 23 победы в 31 поединке.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор заявил, что вернётся к поединкам после съёмок фильма.

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