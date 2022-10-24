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Боец UFC Макгрегор заявил, что вернётся к поединкам после съёмок фильма

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что вернётся к поединкам после съёмок в фильме «Дом у дороги».
Боец UFC Макгрегор заявил, что вернётся к поединкам после съёмок фильма
  • Gettyimages.ru

«Я чувствую себя безумно уверенно и спокойно, я отстранён от эмоций. Я вернусь, когда закончатся съёмки. К моменту выхода фильма у меня будет несколько боёв», — написал Макгрегор в Twitter.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо рассказал о своём отношении к Конору Макгрегору.

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