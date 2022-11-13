Немков: восстановится ли Адесанья психологически после нокаута от Перейры — это вопрос

Российский боец Виктор Немков прокомментировал поражение Исраэля Адесаньи от Алекса Перейры в главном поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Нокаут с точки зрения физических кондиций, может, ничего и не значит — современная медицина умеет приводить в порядок. А вот сумеет ли он восстановиться психологически — это уже вопрос», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету Перейры семь побед и одно поражение в восьми боях в MMA. У Адесаньи 23 победы и два поражения в 25 поединках.

Ранее Перейра прокомментировал победу над Адесаньей на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).