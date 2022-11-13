Перейра: «Спартак» доказал, что может бороться за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра оценил первую часть сезона для московского клуба.

«Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

После 17 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Спартак». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с взысканием задолженности с лондонского «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.