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Кузнецов: шутили, что Гретцки будет платить командам, чтобы Овечкин не побил его рекорд

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поход своего соотечественника и партнёра по столичному клубу форварда Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.
Кузнецов: шутили, что Гретцки будет платить командам, чтобы Овечкин не побил его рекорд
  • Gettyimages.ru

«Овечкин всё равно побьёт рекорд Гретцки. Если не сейчас, то Александр потом ещё контракт продлит и будет играть. Даже когда ему будет за 40 лет, минимум он 20 всегда забьёт. Дар от бога есть у человека — знать, оказаться в правильном месте, бросить. Голевое чутьё. Со стороны смотришь и думаешь: блин, человек может рекорд Гретцки побить. А Гретцки всегда считался недосягаемым», — сказал Кузнецов.

Нападающий рассказал, что общался с Гретцки.

«Один раз общался, поздоровался. Знаю, что Овечкин хорошо с Гретцки общается. Мы вообще шутили, что Гретцки будет платить командам, чтобы Овечкин не побил его рекорд. Через 10 лет банкротом будет, денег нет, всё отдал, чтобы его рекорд не побили», — сказал он.

В настоящий момент на счету 37-летнего Овечкина 788 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На счету Гретцки 894 гола.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ.

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