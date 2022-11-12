Кремлёв объявил о строительстве первого боксёрского центра в Палестине

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) россиянин Умар Кремлёв встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и объявил о строительстве первого боксёрского центра в Палестине.

«Всегда приятно встретиться с президентом Аббасом и обсудить с ним развитие нашего вида спорта. Уверен, что с таким подходом и любовью к боксу Палестина скоро покажет отличные результаты на соревнованиях IBA», — написал Умар Кремлёв в своём Telegram-канале.

Отмечается, что под строительство боксёрского центра в городе Аль-Рам выделено 2600 кв. м земли. Планируется, что в 2024 году центр будет открыт и примет чемпионат Азии в Палестине.

Ранее Кремлёв сообщил, что штаб-квартира IBA останется в Лозанне (Швейцария).