Глава IBA Кремлёв: штаб-квартира Международной ассоциации бокса останется в Лозанне
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Штаб-квартира IBA остаётся в Лозанне. Мы создаём академию IBA в Дубае, где могут выступать представители всех национальных федераций. Не все страны могут сейчас добраться до Швейцарии, но офис там остаётся», — цитирует Кремлёва РИА Новости.
Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее федерация бокса России подписала соглашение с НОК Королевства Эсватини.