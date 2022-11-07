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Глава IBA Кремлёв: штаб-квартира Международной ассоциации бокса останется в Лозанне

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) россиянин Умар Кремлёв сообщил, что штаб-квартира организации останется в Лозанне (Швейцария).
Глава IBA Кремлёв: штаб-квартира Международной ассоциации бокса останется в Лозанне
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Штаб-квартира IBA остаётся в Лозанне. Мы создаём академию IBA в Дубае, где могут выступать представители всех национальных федераций. Не все страны могут сейчас добраться до Швейцарии, но офис там остаётся», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее федерация бокса России подписала соглашение с НОК Королевства Эсватини.

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