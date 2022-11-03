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Федерация бокса России подписала соглашение с НОК Королевства Эсватини

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В здании Олимпийского комитета России состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией бокса России и Ассоциацией по Олимпийским играм и Играм Содружества Королевства Эсватини.
Федерация бокса России подписала соглашение с НОК Королевства Эсватини
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

От имени Федерации бокса России соглашение подписала генеральный секретарь Татьяна Кириенко, со стороны Ассоциации по Олимпийским играм и Играм Содружества Королевства Эсватини — генеральный секретарь Джеле Максвилл Маххуша. На церемонии также присутствовала член Совета директоров Международной федерации бокса (IBA) Дламини Перл Баверли.

Одним из пунктов стало приглашение боксёра из Эсватини Дламини Тхабисо Селби, который принимал участие в Олимпийских играх 2020 года в категории 67 кг. В соответствии с соглашением Федерация бокса России взяла на себя обязательства по подготовке спортсмена к крупнейшим турнирам.

Ранее сообщалось, что популярные бойцы поп-ММА и звёзды шоу-бизнеса проведут благотворительный турнир в поддержку детского спорта в Мариуполе.

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