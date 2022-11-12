Sports Brief: Роналду заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заболел за неделю до мундиаля в Катаре.

Роналду заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре, сроки его восстановления не уточняются, сообщает Sports Brief.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере 37-летнего футболиста.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Роналду высказался о заявке национальной команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре.