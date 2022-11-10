Роналду — о заявке сборной на ЧМ-2022: в очередной раз готовы возвысить имя Португалии

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о заявке национальной команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«В очередной раз готовы возвысить имя Португалии! В списке мистера Фернанду Сантуша 26 имён, но мы все призваны! Вперёд, Португалия», — написал Роналду в Twitter.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере 37-летнего футболиста.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Португалии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.