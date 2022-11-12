В FIG сообщили, что ЧМ-2024 по спортивной гимнастике перенесён с мая на март

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) сообщила об изменении даты проведения чемпионата мира 2024 года по спортивной гимнастике.

Изначально 29-й чемпионат мира должен был пройти в мае 2024 года, однако был перенесён на март. Турнир пройдёт в израильском Холоне с 28 по 31 марта, сообщается на официальном сайте FIG.

Отмечается, что изменения должны быть утверждены советом FIG.

Чемпионат мира 2024 года по спортивной аэробике пройдёт в итальянском Пезаро с 27 по 29 сентября.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на заявление президента FIG Моринари Ватанабэ, который выступил за допуск делегаций из России и Белоруссии на ближайший конгресс организации.