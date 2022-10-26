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Винер — о заявлении главы FIG: хорошо, что он нас допустил

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на заявление президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, который выступил за допуск делегаций из России и Белоруссии на ближайший конгресс организации.
Винер — о заявлении главы FIG: хорошо, что он нас допустил
  • РИА Новости

«Конечно, хорошо, что он нас допустил, что мы будем принимать участие в конгрессе, что у России и Белоруссии будет возможность высказать своё мнение по всем вопросам. Прекрасно. Надо ещё теперь, чтобы спортсмены выступали на соревнованиях по художественной гимнастике — так же, как в боксе», — цитирует Винер Metaratings.

Конгресс пройдёт в Стамбуле 11—12 ноября.

22 октября генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подтвердила, что российская сборная примет участие в чемпионате мира 2023 года с флагом и гимном своей страны. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Нидерландская ассоциация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за допуска российских и белорусских представителей.

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