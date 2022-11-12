Тарпищев считает, что Рублёву не хватает разнообразия для побед на элитных турнирах
- РИА Новости
«По психике он абсолютно в порядке, но не хватает этого — игры по счёту, где-то подстроиться под разных соперников. У Рублёва один стиль, одна игра и нет плана Б, если что-то идёт не по плану. Если бы было — давно уже мог и Большой шлем взять, и что угодно», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что турнир стартует в итальянском Турине 13 ноября.
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с соревнований из-за повреждения.
В «красной группе» сыграют Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.
Ранее Рублёв подтвердил участие в теннисном турнире в Саудовской Аравии.