Тарпищев считает, что Рублёву не хватает разнообразия для побед на элитных турнирах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российскому теннисисту Андрею Рублёву не хватает разнообразия для побед на престижных соревнованиях.

«По психике он абсолютно в порядке, но не хватает этого — игры по счёту, где-то подстроиться под разных соперников. У Рублёва один стиль, одна игра и нет плана Б, если что-то идёт не по плану. Если бы было — давно уже мог и Большой шлем взять, и что угодно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что турнир стартует в итальянском Турине 13 ноября.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с соревнований из-за повреждения.

В «красной группе» сыграют Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.

Ранее Рублёв подтвердил участие в теннисном турнире в Саудовской Аравии.