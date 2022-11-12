Дубль Бентанкура принёс «Тоттенхэму» победу над «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» нанёс поражение «Лидс Юнайтед» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу лондонской команды.

В составе «шпор» отличились Гарри Кейн (25-я минута), Бен Дэвис (51-я), Родриго Бентанкур (81-я, 83-я). У «Лидса» дубль оформил Родриго (43-я, 76-я), и мяч забил Крисенсио Саммервилл (10-я).

«Тоттенхэм» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Лидс» с 15 очками располагается на 12-й строчке.

Ранее в «Тоттенхэме» отреагировали на новость об интересе клуба к Кварацхелии.