В «Тоттенхэме» отреагировали на новость об интересе клуба к Кварацхелии
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- © IMAGO/Nicola Ianuale
«Это трансферные спекуляции. Мы не будем их комментировать», — приводит слова пресс-службы «Тоттенхэма» «Спорт-Экспресс».
Журналист Николо Скира сообщал, что английские гранды проявляют интерес к грузинскому полузащитнику. Скауты «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» посещали матчи неаполитанского клуба.
Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.
Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».
Ранее сообщалось, что Кварацхелии вернули угнанный автомобиль.