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В «Тоттенхэме» отреагировали на новость об интересе клуба к Кварацхелии

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В пресс-службе «Тоттенхэма» отреагировали на новость об интересе клуба к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
В «Тоттенхэме» отреагировали на новость об интересе клуба к Кварацхелии
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Nicola Ianuale

«Это трансферные спекуляции. Мы не будем их комментировать», — приводит слова пресс-службы «Тоттенхэма» «Спорт-Экспресс».

Журналист Николо Скира сообщал, что английские гранды проявляют интерес к грузинскому полузащитнику. Скауты «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» посещали матчи неаполитанского клуба.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее сообщалось, что Кварацхелии вернули угнанный автомобиль.

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